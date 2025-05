Governo define datas do vazio sanitário e semeadura da soja para safra 2025/26

São Paulo, 6 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) oficializou os períodos de vazio sanitário e as janelas de semeadura da soja para a safra 2025/26. A portaria nº 1.271, assinada pela Secretaria de Defesa Agropecuária, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 5, e estabelece um escalonamento entre as regiões produtoras.A medida define datas específicas de quando os produtores deverão manter suas lavouras livres de plantas de soja - o chamado vazio sanitário - e também o período autorizado para o plantio da oleaginosa.Os períodos começam a valer já nas próximas semanas. No Paraná, segundo maior produtor nacional, o vazio sanitário terá início em 2 de junho para os municípios das regiões norte, noroeste, centro-oeste e oeste. No sudoeste paranaense, a data de início será 12 de junho, enquanto no sul, leste, campos gerais e litoral, o período começa em 21 de junho.Em Mato Grosso, Estado líder na produção, o vazio vigorará de 8 de junho a 6 de setembro, com plantio permitido entre 7 de setembro e 7 de janeiro de 2026. Já no Mato Grosso do Sul, o período sem soja será de 15 de junho a 15 de setembro.A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é o principal alvo das medidas. Considerada a doença mais severa da cultura, ela pode reduzir a produtividade em até 90% em casos epidêmicos. Durante o vazio sanitário, que dura no mínimo 90 dias, fica proibido cultivar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. "É importante que todos os agricultores adotem esse cuidado em suas propriedades", alerta a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), responsável pela fiscalização no Estado. Segundo o órgão, além das lavouras em pousio, áreas com cultivos de inverno como trigo e aveia devem ser monitoradas para eliminar imediatamente qualquer planta de soja que apareça.A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) destacou a importância das medidas para o planejamento da safra. Segundo a entidade, o objetivo é interromper a chamada "ponte verde" entre as safras, que permite a sobrevivência do fungo no período de entressafra.O período de semeadura também varia conforme a região. No Paraná, a região 1 (sul, leste e campos gerais) poderá plantar entre 20 de setembro e 20 de janeiro; a região 2 (norte e oeste), de 1º de setembro a 31 de dezembro; e a região 3 (sudoeste), de 11 de setembro a 10 de janeiro.Além do vazio sanitário, o calendário de semeadura busca racionalizar as aplicações de fungicidas e reduzir o risco de resistência do fungo às moléculas químicas disponíveis. As medidas integram o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja.A definição das datas é resultado de um trabalho técnico que envolve órgãos estaduais de defesa, secretarias de agricultura e entidades do setor. Conforme o Mapa, as instituições podem apresentar propostas de alteração até 31 de dezembro do ano anterior à safra. Os produtores que não cumprirem as regras estão sujeitos a penalidades previstas na legislação de cada Estado. A portaria, com as datas completas para todos os Estados e regiões, está disponível no site do Diário Oficial da União.