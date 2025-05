Planos de saúde: proposta da ANS prevê reajuste extra e menos tempo para comunicar consumidor

"Não fica muito clara a razão dessa mudança ou como se pretende atingir progressivamente o patamar de mil vidas", observa Marina.

O que diz o setor

Cerca de 52 milhões de brasileiros utilizam planos de saúde. A regulamentação do setor é uma queda de braço entre empresas e órgãos de defesa do consumidor.

Atualmente, um projeto de lei que altera significativamente a regulação da saúde suplementar está parado no Congresso. Há quase 20 anos, propostas legislativas tentam alterar regras do mercado sem sucesso. Nesse contexto, as mudanças promovidas pela ANS ganham contornos ainda mais relevantes.

Em comunicado enviado à reportagem, a FenaSaúde afirmou que a agência promove uma "minirreforma regulatória" com as mudanças propostas. A entidade cita a amplitude, abrangência e profundidade das alterações sugeridas e afirma que é necessário "um debate mais detido" sobre o tema, considerando seus impactos sobre as operadoras e os beneficiários.

"Em especial, consideramos que ainda é necessário para as propostas apresentadas até aqui melhor embasamento atuarial, jurídico e econômico, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade do setor e a garantia da assistência à saúde", diz a FenaSaúde.