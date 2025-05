Polícia acha faca e celular dentro de carro de professora encontrada morta em SP

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O carro e os pertences foram periciados e os laudos serão analisados. As diligências prosseguem.

Fernanda desapareceu na noite do dia 27 de abril, após sair do apartamento em que morava. O corpo foi encontrado na manhã seguinte, no terreno ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, próximo ao autódromo. Ela estava com a roupa que usava ao sair de casa e tinha um cadarço enrolado no pescoço. O laudo da necropsia não foi divulgado, mas a suspeita é de asfixia mecânica (estrangulamento).

O veículo, o celular e pertences da professora tinham sido levados junto com o carro. A polícia começou a investigação como latrocínio - roubo seguido de morte -, mas depois passou a admitir a hipótese de homicídio doloso (intencional).

A professora saiu de casa para socorrer a ex-esposa, que tinha sofrido uma pane mecânica no carro na zona oeste da cidade. Os dois filhos do casal estavam no carro avariado. Imagens do circuito interno do prédio mostram quando ela desceu sozinha pelo elevador, com o celular em uma das mãos, e saiu da garagem para a rua.

Carro localizado após denúncia