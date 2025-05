Relator do Conselho de Ética da Câmara pede suspensão de Gilvan da Federal

O relator do caso contra o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Ricardo Maia (MDB-BA), pediu a suspensão do mandato do parlamentar do PL por seis meses, pela "conduta incompatível com o decoro parlamentar" em relação à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e ao deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

De forma indireta, em uma sessão na Câmara, Gilvan disse que Gleisi "deve ser uma prostituta do caramba" e confrontou Lindbergh após ser chamado de "desqualificado". O caso está em avaliação no colegiado nesta terça-feira, 6.

Segundo Maia, as condutas de Gilvan, nos dois incidentes, "ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais e desqualificação moral, por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados".