'Grito de tiro': segurança do metrô relata cenário do acidente que causou morte

Em depoimento à polícia, um agente de segurança da estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, operada pela ViaMobilidade, relatou os momentos de pânico e desespero durante o acidente que provocou a morte de um passageiro.

Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno, de 35 anos, morreu na manhã desta terça-feira, após ficar preso entre a porta de plataforma e o trem.

No relato, o segurança afirma que correu até a plataforma após um usuário gritar "tiro, tiro". "Imediatamente se dirigiram ao local, onde avistaram a vítima, posteriormente identificada como Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, com seu corpo paralelo e junto à linha férrea, de bruços", consta no boletim de ocorrência.