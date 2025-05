Anec estima queda nas exportações de soja do Brasil em maio

São Paulo, 7 - A exportação de soja do Brasil em maio foi estimada em 12,6 milhões de toneladas, em comparação com 13,47 milhões de toneladas em igual mês do ano passado, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O levantamento da associação também mostra uma redução ante os embarques de abril, que somaram 13,5 milhões de toneladas e ficaram praticamente estáveis ante o mesmo mês do ano passado.A previsão para maio representa o intervalo entre 11,7 milhões e 13,5 milhões de toneladas, considerando a média de 12,6 milhões de toneladas para os cálculos. A China continua como principal destino das exportações brasileiras, absorvendo 75% do total da soja embarcada até abril de 2025.Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), até a primeira semana de maio, a colheita no Brasil havia alcançado 97,7%, superando a média dos últimos cinco anos para o mesmo período, que é de 96,3%. Com o encerramento da colheita, os fretes tendem a recuar até o início da colheita do milho safrinha.No acumulado até abril, o País já exportou 40,05 milhões de toneladas, volume 2,6% superior aos 39,01 milhões de toneladas embarcados no mesmo período de 2024. Esta alta reflete a maior disponibilidade da oleaginosa na safra 2024/25, impulsionada pelo avanço da colheita.Para o farelo de soja, a projeção de maio da Anec indica embarque de 1,88 milhão de toneladas, uma redução de 4,5% ante 1,97 milhão de toneladas registradas em maio de 2024. Em abril, os embarques realizados foram de 2,21 milhões de toneladas, volume 5,4% superior ante 2,097 milhões de toneladas exportados em abril de 2024.As exportações de milho continuam com volumes residuais, sem projeções para maio nas tabelas da Anec. Os embarques em abril somaram 48,3 mil toneladas, 37% abaixo do mesmo mês de 2024 (76,6 mil toneladas).O trigo registrou queda expressiva, com exportações de 51,8 mil toneladas em abril, redução de 60% comparada com 129,6 mil toneladas exportadas em abril de 2024. A Anec não indica previsão de embarques de trigo para maio.O line-up dos portos para a semana entre 4 e 10 de maio prevê embarques de 3,51 milhões de toneladas de soja, com o porto de Santos liderando com 1,13 milhão de toneladas programadas, seguido por Paranaguá (384 mil t) e São Francisco do Sul (281 mil t). Na semana anterior (27 de abril a 3 de maio), os embarques somaram 3,79 milhões de toneladas. Para farelo de soja, a programação entre 4 e 10 de maio é de 693 mil toneladas, aumento em relação às 522 mil toneladas da semana anterior.A Anec projeta exportações totais de soja de até 110 milhões de toneladas em 2025. No entanto, a logística deverá ser um fator limitante, com possibilidade de a janela de exportação se estender até o início de 2026, cenário semelhante ao observado após a safra recorde de 2023. A China permanece como principal destino das exportações brasileiras, absorvendo 75% do total da soja embarcada até abril.