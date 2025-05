Após morte de passageiro, ViaMobilidade diz que vai instalar sensores de presença entre portas

O presidente da companhia, Francisco Pierrini, disse em entrevista ao Brasil Urgente, da Band TV, que enquanto os sensores não forem instalados, serão implementadas barreiras físicas no interior das portas, com hastes de metal. "Com isso, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja ali, será detectado e a porta não fechará", afirmou.

Sensores de presença

A Linha 5-Lilás não tem sensores de presença entre as portas automáticas das plataformas e os trens, como já existe em plataformas da Linha 3-Vermelha, operada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Atualmente, as portas da Linha 5-Lilás têm sensores apenas para impedir o seu fechamento se houver presença de pessoa ou objeto no espaço de abertura e fechamento das portas, mas não no vão entre a porta da plataforma e a porta do trem, conforme nota emitida pela empresa.

Segundo Luis Kolle, engenheiro do Metrô de São Paulo e presidente da Associação de Engenheiro e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), os sensores de presença entre vãos e portas foram tecnologicamente desenvolvidos há pouco tempo.

"Eles têm de ser de alta confiabilidade para não atrapalharem o funcionamento do sistema. Não podem interromper a partida do trem com qualquer detecção. Tem de ser preciso e confiável", disse o engenheiro ao Estadão.