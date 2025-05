Ato de Bolsonaro por anistia reúne 4 mil pessoas em Brasília, diz Monitor da USP

Um dos organizadores da caminhada, o pastor Silas Malafaia disse antes da manifestação que a caminhada teria uma proposta distinta de protestos como o de Copacabana. "Uma manifestação é diferente: para reunir multidões de 50, 100, 200 mil pessoas, tem que ser sábado ou domingo", afirmou.

"Amanhã (hoje) é dia útil, dia normal de trabalho, então é outra coisa. Por isso estamos fazendo uma caminhada, com um trio elétrico à frente puxando, vários parlamentares, todos discursando. O objetivo é claro: pressionar deputados e senadores para aprovar uma anistia humanitária, cuja urgência já foi aprovada pela maioria na Câmara", disse.

Em reunião com o Governo do Distrito Federal, a organização do ato bolsonarista informou uma previsão de 2,5 mil a 5 mil participantes para o evento.

Durante o evento, Bolsonaro descumprindo recomendação médica, subiu no carro de som e voltou a defender a anistia dos acusados de envolvimento no 8 de Janeiro. Ele disse que se o projeto que livra da punição os condenados pelos atos extremistas for aprovado no Congresso não poderá haver qualquer contestação dos demais Poderes.

"Anistia é um ato político e privativo do Parlamento brasileiro. Se o Parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada, tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro", disse.

A declaração vem como recado ao Supremo Tribunal Federal, corte em que ministros têm se pronunciado contra a anistia dos condenados.