Cardeais pedem unidade da Igreja em missa que abre o conclave

O conclave que escolherá o sucessor do papa Francisco começou nesta quarta, 7, às 5 horas da manhã (horário de Brasília), com a missa Pro eligendo Pontifice na Basílica de São Pedro. A cerimônia reuniu 5 mil pessoas, segundo o Vaticano, e durou cerca de 90 minutos. A divulgação do resultado da 1ª votação é previsto para cerca de 14h desta quarta - em geral, o turno inicial não costuma eleger o pontífice.

As leituras escolhidas destacaram o aspecto de unidade e a missão "sobrenatural" da Igreja. Ao final do Evangelho, há um trecho em que Jesus diz: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí para que vades, e vosso fruto permaneça."

A brasileira Andressa Collet foi responsável pela leitura da Oração Universal.