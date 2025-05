Catunda pilotando: fiscal da Fazenda de SP vendeu informações de processos a empresários

As conversas no WhatsApp demonstram que o auditor interferiu no andamento de fiscalizações, levantou informações de processos conduzidos por colegas, vazou dados sigilosos de inspeções e alertou empresários sobre irregularidades.

Os irmãos Bruno D'Amico e Fernando D'Amico, empresários do setor de postos de combustíveis, seriam "clientes" do fiscal. Eles foram presos no mês passado por suspeita de vender gasolina adulterada (leia mais abaixo).

O contador Gilberto Lauriano Júnior era o interlocutor entre os empresários e o fiscal, segundo a investigação.

As conversas entre Gilberto Lauriano e Catunda demonstram que o contador usou o auditor como um informante na Secretaria da Fazenda.

"Ricardo parece atuar como uma espécie de consultor para Gilberto, repassando informações de interesse dele", diz a Polícia Federal no relatório de análise das conversas recuperadas no celular do fiscal de Rendas.

"Verifica-se que Ricardo age conversando com outros servidores sobre os processos de interesse de Gilberto e repassa informações sobre quais serão os próximos passos e documentos necessários."