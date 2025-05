Com Bolsonaro fora do trio, ato por anistia terá comando de Michelle, Nikolas e Malafaia

Diferentemente dos outros atos convocados pelo ex-presidente, a marcha ocorrerá em um dia de semana, o que motivará desfalques de autoridades como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Como mostrou o Estadão, em reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), os organizadores do ato variaram o número de participantes do ato entre 2,5 mil e cinco mil pessoas.

Na reunião da SSP-DF, ficou definido que três das seis faixas de uma via do Eixo Monumental e da Esplanada dos Ministérios serão fechadas devido ao ato.

Duas faixas serão destinadas aos participantes do ato, enquanto outra será reservada para o fluxo dos veículos da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). As restantes poderão ser utilizadas por motoristas.

O ato desta quarta será a primeira vez em que manifestantes bolsonaristas se reúnem em Brasília desde os atos de 8 de Janeiro. A manifestação busca pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto de anistia aos condenados pela depredação, que contém brechas que podem beneficiar Bolsonaro.

A convocação de Bolsonaro ocorreu no mesmo dia em que foi noticiado que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preparou um projeto de lei alternativo para reduzir a pena dos envolvidos no 8 de Janeiro. O texto de Alcolumbre, porém, aumenta a punição para os mentores da trama golpista.