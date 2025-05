Como é a sacada onde será anunciado o novo papa

Após os cardeais escolherem o novo papa em votação secreta na Capela Sistina, o eleito será apresentado ao mundo em um local simbólico do Vaticano: a Loggia benedizioni. É na sacada com vista para a Praça de São Pedro que ocorre a proclamação do novo papa ("Habemus papam") e, então, o recém-eleito dará sua primeira bênção à multidão de fiéis.

Na segunda-feira, 5, foram instaladas as cortinas vermelhas da varanda que serão utilizadas para revelar o novo papa.

Antes da construção da Loggia benedizioni, um púlpito temporário de madeira era erguido em frente à Basílica de São Paulo durante as grandes cerimônias. De acordo com o Vaticano, a construção da loggia foi iniciada pelo papa Pio II (1458-1464), ao lado da entrada da basílica, em frente à escadaria.