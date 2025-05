Como foi a missa que abre o conclave e a blindagem da Praça São Pedro antes da eleição do papa

Aberta ao público, a celebração contou com forte esquema de segurança na Praça São Pedro, com armas antidrones. O público passou por revista e não pode entrar com garrafas de água metálicas.

Cronograma do conclave

Após a missa, será feita a procissão dos cardeais até a Capela Sistina. À tarde, os cardeais entram na Capela, com uma catequese do cardeal Raniero Cantalamessa.

Em seguida, os eleitores farão o juramento de seguir as regras do conclave e de silêncio. Só então começa a primeira votação.

O papa precisa ser eleito por dois terços dos 133 cardeais presentes, ou seja, ser votado por 89 participantes. O novo pontífice terá desafios que já vinham sendo enfrentados por Francisco, como posicionar a Igreja em um mundo abalado pela crise climática e por conflitos, como na Ucrânia e em Gaza.

Horários da fumaça