Conclave: quem é o cardeal espanhol próximo a Francisco e apontado como azarão na disputa

O cardeal espanhol Ángel Fernández Artime, de 64 anos, é pró-prefeito do Dicastério dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades da Vida Apostólica, nasceu em 21 de agosto de 1960, em Gozón-Luanco, Astúrias, na Espanha. Ele foi ordenado sacerdote ainda em 1984, em León.

Ex-reitor-mor dos Salesianos por dois mandatos, Artime tem licenciatura em teologia pastoral, em filosofia e pedagogia. De acordo com o site do Colégio dos Cardeais, Artime era próximo do papa Francisco, sobretudo no que diz respeito a assuntos pastorais. Ele é apaixonado por educação e tem preocupação especial com os jovens prisioneiros.

Artime não está na lista dos "papáveis", mas apareceu nesta quarta-feira 7, como azarão na imprensa italiana.