Conclave vai durar quanto tempo? Quando será anunciado o novo papa? Veja previsões

O conclave para a escolha do novo papa, autoridade máxima da Igreja Católica e governante do Vaticano, começou na manhã desta quarta-feira, 7. Os 133 cardeais de todo o mundo - 108 deles escolhidos pelo papa Francisco - vão se reunir à tarde, por volta das 11h30 do horário de Brasília, na Capela Sistina, no Vaticano, para iniciar a votação.

Não existe um prazo estabelecido de duração do conclave. Ele pode ser encerrado ainda nesta quarta, ou se alongar por dias e até meses. O processo só acaba quando há consenso de uma maioria de dois terços dos votos. Os últimos dez conclaves, no entanto, foram curtos e não duraram mais do que cinco dias.

Segundo cardeais brasileiros ouvidos pelo Estadão, expectativa é de um conclave "demorado". De acordo com eles, o próximo papa não será eleito nas primeiras votações, não por desunião dos cardeais, mas porque não se conhecem.