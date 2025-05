Governador da BA é alvo de pedido de impeachment após sugerir levar bolsonaristas 'para a vala'

Um pedido de impeachment do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi enviado à Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na terça-feira, 6. O chefe do Executivo estadual sugeriu em evento, na última sexta-feira, 2, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores poderiam ser todos levados "para a vala".

O governador é acusado de cometer crime de responsabilidade ao "incitar violência política", em requerimento de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL).

"A declaração do governador, ao incitar a eliminação de cidadãos com base em suas escolhas políticas, afronta diretamente a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios basilares do ordenamento estadual", diz trecho do pedido. O requerimento ainda afirma que a intimidação de eleitores se trata de um "ataque à cidadania e à soberania popular".