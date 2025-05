JBS anuncia investimento de R$ 216 mi em 4 unidades da Seara em SC

São Paulo, 7 - A JBS anunciou investimentos de R$ 216 milhões em quatro unidades da Seara em Santa Catarina. Segundo comunicado da companhia, os investimentos serão destinados à modernização e à ampliação da unidade de processamento de suínos em Itapiranga; de uma granja de aves em Bom Retiro e das unidades de processamento de aves de Itaiópolis e Nova Veneza.A empresa informou que a unidade de Itapiranga terá aporte de R$ 98 milhões para ampliação da capacidade de processamento para 600 suínos por dia. Já em Bom Retiro serão investidos R$ 89 milhões para a construção de uma nova granja para produção de matrizes. Em Itaiópolis, a Seara investirá R$ 15 milhões na modernização da planta de aves, "com foco na melhoria do mix de produção". Por fim, em Nova Veneza, a unidade de aves receberá R$ 14 milhões para aumento da velocidade de processamento, ampliando a capacidade em 38 mil aves por dia.Esses investimentos, conjuntos, resultarão na geração de 278 empregos diretos no Estado, informa a JBS.