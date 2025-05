Médico é preso com a mãe por suspeita de matar esposa envenenada no interior de SP

O advogado Bruno Correa Ribeiro, que atua na defesa de Elizabete Arrabaça, alegou que ainda não teve acesso a todo teor da denúncia.

O delegado Fernando Bravo, responsável pelas investigações, afirmou que pediu a prisão temporária do médico e de sua mãe após o laudo toxicológico apontar a morte da vítima ter sido decorrente de envenenamento. O pedido foi acatado pela justiça.

Larissa morreu em março deste ano. Formada em educação física, ela tinha 37 anos e trabalhava como professora de pilates em uma academia de Ribeirão Preto. Dias antes, ela havia relatado a amigos e familiares uma relação extraconjugal do marido e, também, que vinha tendo problemas intestinais.

Segundo uma testemunha, ela encontrou brinquedos sexuais no carro do marido e comprovantes de uma viagem que ele tinha feito com a outra mulher para São Paulo. Larissa chegou a filmar Luiz Antonio entrando no prédio onde mora a amante.

Morte no banheiro

No dia 22 de março, Garnica chamou a polícia após ter encontrado a esposa morta no apartamento do casal, no Jardim Botânico, zona sul da cidade. Ele relatou que trabalhava em um plantão e não teria conseguido contato com a mulher de manhã. Ao chegar em casa, encontrou a esposa caída no banheiro e, por ser médico, a colocou na cama e tentou reanimá-la.