Morte de passageiro no metrô: o que se sabe e o que ainda falta saber

As portas funcionam com um sistema chamado Plataform Screen Door (PSD), que evita a queda de passageiros ou objetos no lado da via através da instalação de paredes fixas e portas automáticas entre a plataforma e a via. As PSD são sincronizadas com a abertura e fechamento das portas do trem.

Equipamento semelhante também está presente em estações da Linha 4-Amarela, 2-Verde e em processo de instalação na Linha 3-Vermelha.