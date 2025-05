Morte do Metrô de SP: por que a polícia investiga se alarmes foram acionados

Na Linha 5-Lilás, o cronograma prevê concluir os sensores adicionais no vão no primeiro trimestre de 2026.

"Cabe destacar que esta tecnologia é muito recente e seu uso no mundo ainda é uma exceção, sendo a concessionária uma das pioneiras na adoção deste tipo de solução. Sua instalação envolve uma série de questões técnicas e testes, razão pela qual sua implantação não é imediata", afirmou a empresa.

A concessionária diz ainda que, desde a adoção das portas de plataformas pelo sistema metroviário em SP, sempre orientou seus clientes sobre o uso seguro desse equipamento por meio de placas, avisos sonoros, luminosos, monitores e campanhas de conscientização nas estações, nos trens e em seus canais de comunicação.

A única linha do Metrô que já possui estações com esses sensores de presença no vão é a 3-Vermelha, que não é operada por uma concessionária, mas pelo próprio Metrô. Dentre as estações da linha que possuem a porta de plataforma, a maioria também já teve o sensor instalado junto - as exceções são as estações Palmeiras-Barra Funda, Corinthians-Itaquera e Vila Matilde, que mesmo com porta de plataforma ainda não têm os sensores no vão.

Nas estações da Linha Vermelha onde as portas de plataforma ainda serão instaladas, os sensores adicionais também serão colocados, afirma Luis Kolle, engenheiro do Metrô de São Paulo e presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô.

Já nas estações com porta de plataforma de outras linhas ainda não há sensores de presença no vão.