Nikolas tenta repetir viral do Pix e envelhece em vídeo sobre fraude no INSS

De camisa preta e calça jeans escura, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma gravação nesta terça-feira, 6, repetindo a estética do vídeo viral de janeiro sobre as mudanças no Pix, que alcançou 8,9 milhões de visualizações somente no Instagram. Desta vez, o deputado bolsonarista citou o escândalo dos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Há estimativas de que, desde 2016, cerca de R$ 7,99 bilhões em recursos foram descontados em folha de aposentados e pensionistas, grande parte sem autorização.

Na gravação de pouco mais de seis minutos, Nikolas afirma que este é o "maior escândalo da história do Brasil", faz acusações sobre o governo Lula não ter tomado medidas para apurar os desvios bilionários, e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - cujo governo também foi atravessado por fraudes no INSS. O conteúdo passou de 3,4 milhões de visualizações em cerca de 12 horas.

"E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado, tudo era culpa só do presidente? E nesse governo, nada é culpa do presidente?", indagou o deputado.