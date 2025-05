Novo ministro das Comunicações, diz, em posse, que dará prosseguimento às políticas do setor

O novo ministro disse que considera a internet uma "condição de infraestrutura básica de desenvolvimento do País" para o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e para o pleno exercício da cidadania. "Por isso, o Ministério das Comunicações precisa estar sempre em sintonia com as políticas públicas que priorizam os mais vulneráveis. Entendemos que investimentos em tecnologia melhoram a gestão pública, os indicadores sociais e a qualidade de vida das pessoas", afirmou.

Em coletiva de imprensa, quando perguntado sobre possíveis alterações na equipe, disse que, a princípio, pretende manter o mesmo time. Sobre a estrutura dos Correios, que está no guarda-chuva de seu ministério, afirmou que ainda não teve tempo de se debruçar sobre o tema. Já sobre seu diálogo com Lula, disse que o presidente pediu foco em dar continuidade às políticas de inclusão digital.

Juscelino Filho

O ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho discursou no início da cerimônia. Tendo entregado o cargo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra ele por desvio de emendas parlamentares, Juscelino disse que deixa a pasta com a certeza de que cumpriu seu papel. "Agradeço ao presidente Lula, mais uma vez, a cada brasileiro e brasileira que acreditou no nosso trabalho."

Ao final do discurso, Juscelino Filho desejou boa sorte a Frederico. "Ele foi, sem dúvida alguma, uma escolha muito acertada, pois é um dos profissionais mais preparados e capacitados para enfrentar essa missão", afirmou.

Além de Gleisi, estavam presentes o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, o ministro do GSI, Marcos Amaro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e o ministro da Defesa, José Múcio. Entre as ausências percebidas, o presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, justificou ao próprio novo ministro das Comunicações que fez uma cirurgia na terça-feira, 6, e não pôde estar presente.