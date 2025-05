Por que cardeal sueco é favorável à lei sobre 'ecocídio' e está cotado para ser o novo papa

Apesar do perfil semelhante a Francisco, tido como progressista, Arborelius se opõe a rótulos que levem à politização da Igreja Católica, considerada por ele como algo "muito perigoso", conforme o The College of Cardinals Report.

Ele também é apontado como mais conservador ou menos claro em suas posições sobre outros temas, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Para especialistas consultados pelo Estadão, é provável que o novo papa tenha um perfil mais moderado, mas não oposto ao de Francisco.

O cardeal arcebispo de São Paulo dom Odilo Scherer tem afirmado que o sucessor terá um perfil distinto. "O próximo papa não será uma xerox do papa Francisco", disse no último domingo, 4, no Vaticano. O cardeal brasileiro é um dos eleitores deste conclave e, no passado, já foi cotado para ser papa.