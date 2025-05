Quem é o cardeal defensor do meio ambiente e ameaçado de morte em seu país que pode virar papa

Em uma entrevista em 2020, entretanto, ele falou a favor da pluralidade religiosa ao dizer: "Deixem os protestantes serem protestantes; os muçulmanos serem muçulmanos. Nós vamos trabalhar com eles, mas cada um deve manter sua própria identidade". Esse comentário poderia levar alguns cardeais a questionar se ele abraça a missão da Igreja Católica, que é de levar sua fé para todo o mundo.

Besungu condena a exploração de recursos naturais de forma ilegal - uma prática recorrente em seu país - e defende o uso das energias renováveis para mitigar o impacto das mudanças climáticas. Em uma entrevista concedida em março de 2015 em Roma, ele afirmou que "o futuro é a energia renovável, ou seja, painéis solares". Pelo combate ao garimpo e extração de óleo ilegais, o cardeal já foi ameaçado de morte.

O cardeal foi um crítico contumaz das repetidas tentativas do então presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, de impedir novas eleições em seu país e postergar sua saída do cargo, defendendo a ideia de que isso criaria um precedente ruim. Besungu esteve à frente da negociação de um acordo que garantiu eleições em 2018. Ele também é considerado um religioso muito conectado com a realidade das periferias.