Secex: exportação de soja em abril cresce 4% em volume, mas cai 6,2% em receita

São Paulo, 7 - O Brasil exportou 15,27 milhões de toneladas de soja em grão em abril, 3,9% a mais do que os 14,69 milhões de toneladas de igual período de 2024. Em março, os embarques externos foram de 6,53 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e consideram 20 dias úteis em abril de 2025, contra 22 dias úteis em abril de 2024.Em receita, os embarques de soja totalizaram US$ 5,903 bilhões, recuo de 6,2% ante abril de 2024 (US$ 6,29 bilhões). Em março, a receita foi de US$ 2,79 bilhões.O preço médio pago por tonelada de soja em abril foi de US$ 386,50, contra US$ 428,00 em abril de 2024, queda de 9,7%. O número é inferior ao registrado em março, que não foi divulgado pela Secex nesta nota.No acumulado do ano, o País exportou 37,07 milhões de toneladas de soja, somando os dados divulgados hoje com os números consolidados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro - de janeiro a março (21,80 milhões de toneladas). Este volume representa alta de 0,8% ante o acumulado de janeiro a abril de 2024, que somou 36,79 milhões de toneladas. A receita no primeiro quadrimestre deste ano alcançou US$ 14,596 bilhões, queda de 9,7% ante o valor acumulado de US$ 16,17 bilhões entre janeiro e abril de 2023.O mês de abril foi responsável por 41,2% do volume total exportado no quadrimestre e por 40,4% da receita obtida no período, evidenciando um forte incremento no ritmo de embarques em comparação com o primeiro trimestre do ano.A média diária de exportações em abril foi de 763,6 mil toneladas, ante 667,6 mil toneladas em abril do ano passado, refletindo o ritmo sazonal da colheita e escoamento da safra brasileira, que tradicionalmente se intensifica a partir de março e atinge seu pico entre abril e maio.