Síndrome respiratória grave: com alta de casos, Brasil faz Dia D de vacinação contra a gripe

A maioria dos casos de VSR tem sido registrada entre crianças de até dois anos, especialmente nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste.

Já entre adultos e idosos, as hospitalizações estão especialmente ligadas à influenza A, com maior incidência no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará. Os dados são da última edição do boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O documento mostra ainda que 18 das 27 capitais estão em nível de alerta, risco ou alto risco para SRAG, com tendência de crescimento. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Macapá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Vacinação

Para 2025, foram adquiridas 73,6 milhões de doses de vacina contra a gripe, distribuídas em todo o País.

O imunizante é direcionado, neste momento, aos seguintes grupos prioritários: