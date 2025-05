TCE-SP fará auditoria em previdências estadual e municipais após escândalo no INSS

A sugestão de Bertaiolli, acatada por unanimidade pelo colegiado, prevê a extensão da análise aos 218 institutos de previdência municipais do Estado. O conselheiro esclareceu que, no momento, não há indícios de irregularidades. Segundo ele, a medida visa reforçar a atuação do controle externo diante da operação da Polícia Federal que revelou um esquema bilionário de desvio de recursos de aposentados do INSS em todo o País.

Em janeiro de 2025, cerca de R$ 26,8 milhões foram descontados da folha de pagamento dos aposentados estaduais. Desse total, R$ 16,45 milhões referem-se a créditos consignados, enquanto os R$ 10,43 milhões restantes correspondem a descontos não especificados.

Ainda na sessão plenária, o presidente do TCE-SP, Antonio Roque Citadini, elogiou a iniciativa do conselheiro, destacando a prerrogativa da Corte de Contas paulista prevista na Constituição Federal de 1988. "Vamos fazer agora essa auditoria com a maior velocidade possível", disse.