Visitantes relatam acidentes em parque aquático em Tamandaré (PE)

A professora Jaqueline do Nascimento, moradora de Barreiros, cidade vizinha a Tamandaré, usou as redes sociais para relatar que teve a boca cortada e o rosto machucado, após ser arremessada da montanha-russa, no feriado de 1.º de maio. Ela foi ao parque com o neto de 11 anos para "o passeio tão sonhado" e optou por usar a montanha-russa. Como o brinquedo é para duas pessoas e seu neto não tinha idade suficiente, ela dividiu a boia com um rapaz que estava sozinho. Eles não se conheciam.

Na segunda volta do brinquedo, a boia foi atirada contra a grade de proteção e acabou virando. Ela e o rapaz foram lançados para fora do brinquedo. "Foi desesperador. Era para a gente descer e sair do tobogã, mas a gente foi projetada para cima. Meu rosto está desse jeito porque fui arrastada na grande proteção."

Ela conta que sentia gosto de sangue na boca e seu rosto todo ardendo. "Eu desesperada e o rapaz tentando me acalmar. Ele me ajudou a subir na boia. Quando a gente desceu, tinham dois salva-vidas, eu sabia que estava muito machucada e sangrando muito", Jaqueline, que usa aparelhos nos dentes, ficou com a boca e o rosto machucados. Ela foi socorrida pela equipe médica e levada para o hospital de Tamandaré.

Na segunda-feira, 5, a professora registrou um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil. Sua advogada, Milena Beatriz Tiburtino, informou ter acionado o MP para investigar as condições do parque. Após as postagens de Jaqueline viralizarem nas redes sociais, outras pessoas que estiveram no parque relataram acidentes.

Verônica Maria da Silva, de 45 anos, se acidentou ao escorregar em uma instalação com escada no dia 27 de abril. Segundo o advogado da família, Kleber Fernando Campos Freire, ela acompanhava a neta no setor de brinquedos infantis quando escorregou e sofreu uma queda, batendo a cabeça.

"O impacto da queda provocou traumatismo com perda de consciência e vômitos, sendo necessário o encaminhamento ao hospital municipal e, posteriormente, ao Hospital Dom Helder, no município do Cabo de Santo Agostinho. A vítima retornou a sua casa no último domingo, 4, e permanece de atestado em razão de fortes dores na coluna", diz o advogado.