Alcolumbre saúda papa Leão XIV e deseja que pontífice seja 'inspiração viva de paz e diálogo'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), saudou o cardeal Robert Francis Prevost, eleito nesta quinta-feira, 8, para ser o novo líder da Igreja Católica, adotando o nome de papa Leão XIV. Em nota divulgada nesta quinta, Alcolumbre disse receber "com alegria e respeito" a eleição do novo pontífice.

"Recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário", afirmou.

Alcolumbre disse desejar que o papa Leão XIV "seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios do nosso tempo".