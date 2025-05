Alta de 55% do desmatamento da Amazônia em abril liga o alerta no governo Lula

Os dados do Deter mostram ainda que houve uma estabilização no índice acumulado de desmate no período de agosto do ano passado até abril. Segundo o Deter, foram 2.542 km² devastados no bioma no período. A área é apenas 5% menor do que os 2.686 km² registrados de agosto de 2023 a abril de 2024.

Outro recorte que mostra a área acumulada do desmate de janeiro a abril evidencia ainda mais a estagnação do processo de queda. De acordo com o Deter, nesse período foram desmatados 672 km² da floresta. O número é apenas 1% menor do que o verificado nos mesmos meses de 2024, quando foram desmatados 681 km².

"Identificamos a situação de termos uma estabilização. Mas, como foi encontrada essa alta em abril, com certeza estamos com todos sinais de alerta, buscando fazer ajustes nas ações que são levadas a cargo do plano", afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A ministra não deu detalhes sobre quais seriam as causas para o aumento, mas disse que as medidas para reverter o cenário estão sendo discutidas por 19 ministérios do governo.

As autoridades ambientais afirmaram que, apesar do cenário atual, a situação está sob controle, sobretudo por causa da redução expressiva verificada ao longo dos últimos dois anos. O Secretário Executivo da pasta, João Paulo Capobianco, afirmou que acredita que com os índices de maio, junho e julho será possível fechar a série histórica do Prodes com um resultado positivo. "O desmatamento ainda está em queda", destacou.

O secretário Extraordinário de Controle dos Desmatamentos e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima, afirmou que o tema foi levado à Comissão Interministerial de Prevenção e Controle do Desmatamento. A ideia é que as pastas tomem medidas para conter a alta verificada em abril. "Pode ser apenas um pico que se reverte no mês seguinte, mas pode não ser", disse.