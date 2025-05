Após morte de passageiro, MP vai investigar sistema de segurança da Linha 5-Lilás

"Além disso, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu procedimento sancionatório para investigar o caso." Caso seja comprovada falha na operação, serão aplicadas sanções à concessionária.

O que diz a ViaMobilidade

A ViaMobilidade alega que passageiro tentou entrar no vagão após todos os alarmes visuais e sonoros e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma.

"A Linha 5-Lilás dispõe de um sistema, utilizado nacional e internacionalmente, de sensores de obstrução de portas para impedir que os trens partam com as portas abertas. No caso em questão, mesmo após os alarmes visuais e sonoros, ao tentar entrar no vagão, o passageiro acabou ficando no espaço entre o trem e a plataforma, onde não há sensores. Como tanto as portas de plataforma quanto as do vagão estavam fechadas, o trem partiu", diz a concessionária.

Sensores nos vãos entre as portas

Após a morte de Lourivaldo, a ViaMobilidade afirmou que vai instalar sensores nos vãos entre as portas das plataformas e do trem, além de implementar barreiras físicas, com hastes de metal, para impedir que a porta da plataforma feche com pessoas no vão.