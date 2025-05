Barroso se reúne com oficial de Justiça que intimou Bolsonaro e reforça apoio à função

Cristiane Oliveira foi a encarregada de intimar Bolsonaro há cerca de duas semanas, enquanto o ex-presidente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A intimação era sobre a ação penal a qual Bolsonaro e outras sete pessoas respondem por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente registrou o momento em vídeo e reclamou da abordagem no hospital.

Também presente no encontro, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conversou com a oficial de Justiça sobre a influência do machismo na repercussão do caso.

O Supremo havia orientado que a intimação ocorresse em uma data na qual Bolsonaro pudesse ser abordado pela oficial de Justiça. Contudo, como o ex-presidente participou de uma live no dia anterior, a Corte entendeu que havia condições para que a notificação fosse feita.