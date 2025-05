Calor pode passar de 30°C em SP até o fim de semana

O ar frio polar que chegou ao Centro-Sul do Brasil no feriado de 1º de Maio já se deslocou para o alto-mar, fazendo com que as temperaturas subissem novamente, especialmente em São Paulo. Com isso, as tardes estão quentes, embora as noites permaneçam ainda mais frescas.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, nos próximos dias a temperatura vai subir ainda mais em todo o Estado de São Paulo. "As temperaturas máximas devem ficar acima dos 30°C na maioria das regiões paulistas até o próximo sábado, 10. Além da falta de ar frio de origem polar, ventos quentes vindos do interior do Brasil voltam a entrar sobre São Paulo ajudando a esquentar o ar", diz a empresa.

CAPITAL PAULISTA