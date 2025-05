Conclave: 2º dia de votações começa com fumaça preta e novo papa segue indefinido

O gesto foi visto como simbólico para o início do conclave. Parolin foi o responsável por abrir o rito da votação e o juramento de respeito às regras e de silêncio absoluto sobre tudo o que passar dentro da capela.

Outro ponto de destaque foi a ausência de menções ao papa Francisco na homilia de Re. No funeral do pontífice argentino, o decano afirmou que ele foi "um papa do povo, de coração aberto a todos". Também disse que trabalhou pela paz e defendeu no seu papado que a Igreja deveria acolher os fiéis sem julgá-los. "Ele foi movido pela convicção de que a Igreja é um lar para todos, um lar com suas portas sempre abertas... uma Igreja capaz de se curvar diante de cada pessoa, independentemente de suas crenças ou condições, e curar suas feridas."

A decisão reflete o desejo de não acirrar divisões entre os cardeais surgidas durante o pontificado de Francisco. Re optou por um discurso com tom mais institucional e rezou "para que Deus conceda à Igreja o papa que melhor saiba despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual". Também apontou que a escolha ocorre em um momento "complexo e difícil da história".

Cardeais favoritos a novo papa

Entre os papáveis mais citados por especialistas e pela mídia especializada, conforme mostrou o Estadão, aparecem:

- Pietro Parolin - Itália (70 anos)