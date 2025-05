Conclave: quem é o cardeal espanhol que tem medo de ser papa, mas corre o risco de ser eleito?

O cardeal espanhol Cristóbal López Romero, arcebispo de Rabat, capital do Marrocos, ameaçou fugir do conclave caso seu nome apareça entre os favoritos para assumir a liderança da Igreja Católica. O espanhol, conhecido por ser defensor do diálogo inter-religioso e por permanecer ao lado dos imigrantes, não aparece na lista de 22 "papáveis" do Colégio dos Cardeais, mas é apontado por algumas casas de aposta como um azarão.

Em entrevista à emissora de TV espanhola, RTVE, Romero afirmou que desejar ser papa é sinal "de um problema na cabeça, psicológico, ou de um mal-estar no coração".

"Se vejo o perigo de ser eleito no conclave, começo a fugir e só vão me encontrar na Sicília", disse, arrancando risos dos jornalistas.