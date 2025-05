Damares cobra 'ação' de Macaé para ressarcimento de idosos vítimas da fraude no INSS

A senadora Damares Alves (Republicanos/DF) cobrou 'ação' da ministra Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania) sobre as fraudes do INSS que causaram rombo de R$ 6,3 bilhões e atingiram milhões de aposentados, inclusive idosos e pessoas com deficiência.

Por meio de sua Assessoria Especial de Comunicação, o Ministério informou que ainda não recebeu o requerimento de Damares e destacou que 'o órgão responsável por apurar e fornecer os devidos esclarecimentos é a Controladoria-Geral da União'. Leia abaixo a íntegra da nota.

Em requerimento enviado nesta quinta, 8, Damares pede o 'fim do silêncio' do Ministério de Macaé ante o escândalo revelado na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que levou à queda do ministro Carlos Lupi (Previdência) e do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.