EUA vendem 69,7 mil t de trigo da safra 2024/25, mostra USDA

São Paulo, 8 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 69,7 mil toneladas de trigo da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 1º de maio, informou nesta quinta-feira, 8, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 3% ante a semana anterior, mas alta de expressiva em relação à média das quatro semanas prévias.Os principais compradores foram México (37,3 mil t), Filipinas (24,5 mil t), Trinidad e Tobago (16,5 mil t), Guatemala (14,2 mil t) e Equador (9 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por El Salvador (13,6 mil t), Honduras (9,1 mil t), República Dominicana (8,4 mil t) e destinos não revelados (6,5 mil t).Para a safra 2025/2026, as vendas foram de 493 mil toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (183,5 mil t), Coreia do Sul (100,8 mil t), México (45,8 mil t), Colômbia (45,4 mil t) e Filipinas (30 mil t).O volume total de vendas das duas temporadas, de 562,7 mil toneladas, superou o teto das projeções de analistas do mercado, que estimavam vendas de até 500 mil t.As exportações da semana alcançaram 493,5 mil toneladas, estável ante a semana anterior, mas 10% maior que a média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram México (158,5 mil t), Filipinas (118,5 mil t), Tailândia (58,1 mil t), Equador (49,4 mil t) e Japão (35,9 mil t).