Fumaça branca é vista do teto da capela sistina, o que indica que papa foi escolhido

A chaminé instalada no topo da Capela Sistina no Vaticano exala fumaça branca, em um sinal de que o novo papa foi escolhido. Este foi o segundo dia do conclave reunido para eleger o sucessor de Francisco, morto no dia 21 de abril. O próximo líder da Igreja Católica deve ser conhecido dentro de alguns minutos, quando o cardeal francês Dominique Mamberti anunciará à multidão presente na Praça de São Pedro "Habemus Papam" (latim para "Temos um papa").