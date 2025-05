Guarda Suíça desfila após fumaça branca

O grupo de cardeais reunidos para o conclave na Capela Sistina escolheu nesta quinta-feira, 8, o 267º papa da história, que vai suceder Francisco à frente do Vaticano. Era necessário um mínimo de dois terços dos 133 votantes para a escolha do novo líder da Igreja Católica, que tem cerca de 1,4 bilhão de fiéis pelo mundo.

Após a definição do novo pontífice, a centenária Guarda Suíça Pontifícia desfila pela Praça São Pedro. Fundada em 1506, e considerada uma das forças de segurança armada mais antigas do mundo, é um elemento importante na história e no funcionamento atual do Vaticano.

Os homens desta tradicional instituição, que juram lealdade e devoção aos pontífices e à Santa Sé, são os responsáveis pela manutenção da ordem da sede do governo pontifício, como também pela segurança pessoal do papa e do Colégio Cardinalício em períodos de vacância.