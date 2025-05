O que acontece logo após o papa ser eleito no conclave?

Após ser escolhido o novo papa no conclave, o cardeal eleito passa por um ritual antes de fazer a primeira aparição pública na Praça São Pedro, no Vaticano.

- No fim do conclave, o novo pontífice é levado à Sala das Lágrimas, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais, preparados em três tamanhos, com os quais se apresentará à multidão de fiéis na Praça São Pedro.

- Após a oração pelo novo papa e a homenagem dos cardeais, o Te Deum é entoado, marcando o fim do conclave.