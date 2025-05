O que significa a escolha do nome Leão XIV pelo novo papa?

Eleito nesta quinta-feira, 8, para suceder o papa Francisco no comando da Igreja Católica, o norte-americano Robert Prevost escolheu o nome Leão XIV.

A opção pela designação foi anunciada da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após 2/3 dos cardeais eleitores votarem no primeiro papa americano da história, no 2º dia de votação.

O nome papal costuma homenagear santos, apóstolos ou ser uma referência a papas precedentes, como no caso do nome Leão. É considerado uma mensagem sobre o pontificado que se inicia.