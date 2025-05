O que significa ser agostiniano, ordem da qual papa Leão XIV faz parte

O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, é o primeiro papa agostiniano da Igreja Católica. O lema episcopal do novo pontífice é "In Illo uno unum", palavras que Santo Agostinho pronunciou em sermão para explicar que, "embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um".

Leão XIV, nome escolhido por Prevost logo após ser anunciado como papa, no começo da tarde desta quinta-feira, 8, nasceu nos Estados Unidos e atuou por duas décadas no Peru, para onde foi enviado no fim dos anos 1980 para um projeto de formação para aspirantes agostinianos. Ele também tem a nacionalidade do país andino.

Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois (EUA), Prevost estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos. Em 1977, formou-se em Matemática pela Villanova University, na Pensilvânia.