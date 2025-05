Presidente da OAB-SP diz que embate enre Câmara e STF é novo capítulo de 'jogo de forças'

"A democracia não prevê solução para quando os poderes interferem uns nos outros. A Constituição prevê o equilíbrio", completa.

Os deputados se basearam em uma regra da Constituição que autoriza a Câmara e o Senado a suspenderam o andamento de processos criminais contra parlamentares, desde que a decisão tenha o apoio da maioria do plenário da Casa Legislativa.

Como o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) é um dos réus, a Câmara aprovou a suspensão, em uma tentativa de beneficiar também os demais alvos do processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A regra, no entanto, vale apenas para crimes posteriores à diplomação. É com base nessa previsão que o STF deve mandar seguir o processo após ser oficialmente notificado pela Câmara.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, deve suspender a tramitação do processo apenas em relação aos crimes de dano ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado, que são posteriores à diplomação de Ramagem. Esses são os crimes relacionados aos atos de vandalismo do 8 de Janeiro de 2023.

Para Leonardo Sica, esse é mais um capitulo do "jogo de forças" protagonizado pelo STF e pela Câmara dos Deputados. Na avaliação do presidente da OAB de São Paulo, as rodadas de conflito entre os dois Poderes vêm se agravando.