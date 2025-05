Quem é Celsinho da Vila Vintém, apontado pela polícia como um dos principais traficantes do RJ

Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi preso na manhã desta quinta-feira, 8.

Fundador e líder da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), ele é considerado pela polícia do Rio de Janeiro uma das principais e mais antigas lideranças do crime organizado no Estado. Procurada, a defesa não foi localizada.

A prisão dele fez parte da operação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio.