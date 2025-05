Quem foi o 1º cardeal brasileiro a participar de um conclave e hoje nome de rua em SP

Há mais de 110 anos, em 1914, o cardeal Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, então arcebispo do Rio de Janeiro, viajou para Roma para participar da tradicional votação no Vaticano para eleger um pontífice. Na ocasião, ele fez parte do grupo de prelados que definiu pela eleição do papa Bento XV (1914-1922), entre 31 de agosto e 3 de setembro daquele ano.

Dom Joaquim Arcoverde - que hoje é nome de rua em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo (Cardeal Arcoverde) - foi o primeiro latino-americano na história a se tornar cardeal (em 1905) e o primeiro do País e do continente sul-americano a participar de um conclave (em 1914).

Na edição de 15 de dezembro daquele ano de 1905, o Estadão destacou a cerimônia que oficializou a entrada do brasileiro no Colégio Cardinalício. A reportagem informava à época que o prelado brasileiro chegou a pedir para que o Santo Padre abençoasse a arquidiocese do Rio de Janeiro e também a América Latina.