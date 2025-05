Síndico de prédio no Rio convoca reunião para oficializar taxa mensal cobrada por traficantes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar suposta extorsão praticada por traficantes, que estariam cobrando uma taxa mensal para não roubar nem praticar outros crimes contra moradores de um prédio em Madureira, na zona norte da capital fluminense. O síndico do condomínio convocou uma assembleia para debater o pagamento de uma taxa mensal de segurança aos criminosos da vizinhança.

O caso foi divulgado pela Bandnews e confirmado pelo Estadão. O síndico convocou a reunião de condomínio para o próximo dia 13, tendo como ordem do dia "aprovar o pagamento mensal no valor de R$ 1.800 para a comunidade do Morro do São José a partir do mês de maio/2025".

O condomínio, localizado na Avenida Ministro Edgard Romero, fica próximo de uma favela situada nesse morro, onde o tráfico de drogas é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). O pagamento da taxa seria a forma de garantir proteção aos moradores, que seriam poupados de assaltos e outros crimes.