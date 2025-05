Terror na selva, torturas, esquartejado, 8 mortos: PF detalha massacre do rio Abacaxis

Pedro Alex da Silva Balieiro, sargento.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS

"A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que tem colaborado, desde o início das investigações do caso, a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A SSP-AM reforça que a conclusão do inquérito é parte do processo de esclarecimento dos fatos e que continuará apoiando as autoridades nesse sentido, com objetivo de que a Justiça prevaleça."

"Em que pese essa fase da investigação tratar dos eventos em que ocorreram mortes, é importante descrever a violência com que foram realizadas as abordagens dos policiais militares, demonstrando o sentimento de vingança que os motivava", segue o relatório.

Depoimentos ‘descrevem com clareza as violências, torturas e ameaças de mal grave sofridas pelos habitantes da comunidade Santo Antônio do Lira, com crueldade, incluindo contra criança, que foi agredida, chegando a ser imprensada contra a parede por um freezer horizontal e, após, confinada dentro deste equipamento’.