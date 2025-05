Veja os horários da fumaça que anunciará o papa; são até 4 sessões por dia

Ontem foi só uma sessão. Mas, a partir de hoje, as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários — vale lembrar que ontem o esperado era 14h, mas ela só subiu às 16h:

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

(Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido 7h (Horário de Brasília)

(Horário de Brasília) 12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca

(Horário de Brasília) - somente se for branca 14h (Horário de Brasília)

Os horários foram informados pelo diretor da sala de imprensa vaticana, Matteo Bruni.

Dessa forma, são previstas duas fumaças por dia (7h e 14h), mas em caso de resultado positivo, a fumaça será antecipada, e deve sair 5h30, durante a votação da manhã, ou 12h30, na votação da tarde.

Isolamento e início do conclave

O primeiro dia do conclave começa com a missa Pro eligendo Pontifice na Basílica de São Pedro às 10h (5h de Brasília). À tarde, os cardeais entrarão na Capela Sistina a partir das 16h30 (11h30 de Brasília), com uma catequese do cardeal Raniero Cantalamessa.