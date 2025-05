A ofensiva do governo Lula para combater o vídeo de Nikolas sobre fraude no INSS

Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados usaram as redes sociais para responder ao vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o escândalo dos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Publicada na terça-feira, 6, a gravação do deputado repete o mesmo modelo usado no vídeo viral de janeiro sobre as mudanças no Pix, e acumula mais de 134 milhões de visualizações até esta sexta-feira, 9.

Enquanto a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho, rebatem as acusações do deputado bolsonarista sem citá-lo nominalmente, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) usa o próprio vídeo de Nikolas como fundo para contestar as afirmações do parlamentar.

Na gravação de pouco mais de seis minutos, Nikolas afirma que o esquema fraudulento é o "maior escândalo da história do Brasil", faz acusações sobre o governo Lula não ter tomado medidas para apurar os desvios bilionários, e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - cujo governo também foi atravessado por fraudes no INSS.