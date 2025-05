Deputados ganham uma semana de folga após aprovação de projetos que enfrentam o STF

Depois de sustar a ação penal do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), em resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) e de aprovar projeto que aumenta o número de vagas na casa legislativa, a Câmara dos Deputados terá uma semana de "recesso branco", sem sessões deliberativas. Nesse período o plenário realizará sessões solenes, como as de homenagem à procissão do fogaréu da cidade de Goiás (GO).

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tomou essa decisão em razão de que ele viajará aos Estados Unidos para participar do LIDE Brazil Investment Forum 2025, evento que reunirá empresários, ministros do STF e autoridades brasileiras em Nova York. Ele participará do evento de abertura, na terça-feira, 13.

O evento nos Estados Unidos reunirá, entre outras autoridades, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ex-presidente Michel Temer, senadores da República e governadores.